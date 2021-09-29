Общество

Пандемия COVID-19: «депутат ДНР» напомнил жителям ОРДЛО об уголовной ответственности

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в «республике» ужесточение карантинных мер является необходимостью

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«Заместитель председателя комитета по здравоохранению, охране материнства и детства» Ринат Билялов призвал жителей оккупированных территорий Донбасса к соблюдению карантинных ограничений в условиях режима повышенной готовности. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

Нарушителям карантинных ограничений, как он подчеркнул, грозит уголовная ответственность.

«Несоблюдение требований, нарушение запретов и ограничений, установленных Указом Главы ДНР, влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством ДНР. Сейчас большинство ограничений касаются соблюдения режима дистанционирования, масочного режима, запрета на проведение ряда массовых мероприятий, ограничений по заполняемости объектов общественного питания и досуга. Установлены правила въезда-выезда с территории ДНР. Рекомендовано содействовать обеспечению режима удаленной работы для предприятий, учреждений и так далее», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что к концу этой недели в каждую область украинского государства должны поступить инновационные препараты для лечения пневмонии нового поколения — Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab).

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