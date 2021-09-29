Происшествия

В РФ рассказали, как члены НВФ должны отвечать на «обстрелы ВСУ»

Котенок выразил мнение, что подразделения НВФ якобы должны на каждый «выстрел ВСУ» отвечать десятью ответными

Время чтения: 37 Секунд

Военный корреспондент из РФ Юрий Котенок, который освещает события на оккупированной части Донбасса, считает, что Российская Федерация для защиты ОРДЛО должна ввести на украинский Донбасс контингент российских военных. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

Подразделения незаконных вооруженных формирований, как отметил Котенок, якобы должны на каждый «выстрел ВСУ» отвечать десятью ответными.

«Мой родной Донбасс обстреливают восьмой год. Я требую от наших властей более действенных мер по защите наших людей. На каждый выстрел, снаряд или пулю должно уходить десять в ответ. Только так мы отучим паразитов наступать на русских», — заявил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:00 28 сентября в оккупированном украинском Донецке горняк, что пропал во время пожара на шахте им. Засядько все еще не обнаружен. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Пожар на шахте Засядько: поиски пропавшего горняка продолжаются

Ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы

Появилась важная информация о крушении самолета Malaysia Airlines над Донбассом

Украина предупреждала европейцев

Покушение на Шефира: ФБР поможет Украине в расследовании

Покушение – дело рук профессионала

Россия провела очередную провокацию против ВСУ: на этот раз в воздухе

Российские самолеты неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений

Искали киллера Шефира, а нашли труп, — правоохранители

Нашли повешенного парня

«Вовремя не поделились»: в РФ задержали ростовских таможенников за крышевание контрабанды

Их подозревают в покровительстве контраба

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap