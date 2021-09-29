В РФ рассказали, как члены НВФ должны отвечать на «обстрелы ВСУ»

Котенок выразил мнение, что подразделения НВФ якобы должны на каждый «выстрел ВСУ» отвечать десятью ответными

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Военный корреспондент из РФ Юрий Котенок, который освещает события на оккупированной части Донбасса, считает, что Российская Федерация для защиты ОРДЛО должна ввести на украинский Донбасс контингент российских военных. Об этом он сообщил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

Подразделения незаконных вооруженных формирований, как отметил Котенок, якобы должны на каждый «выстрел ВСУ» отвечать десятью ответными.

«Мой родной Донбасс обстреливают восьмой год. Я требую от наших властей более действенных мер по защите наших людей. На каждый выстрел, снаряд или пулю должно уходить десять в ответ. Только так мы отучим паразитов наступать на русских», — заявил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:00 28 сентября в оккупированном украинском Донецке горняк, что пропал во время пожара на шахте им. Засядько все еще не обнаружен.