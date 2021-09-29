Как Российское командование принуждает боевиков оставаться воевать и после окончания контракта

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны оккупационная российская администрация на временно-оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях ведут большую по своим масштабам агитационную компанию.
Об этой информации сообщил Facebook, передает «Ura-inform.».
Так они пытаются привлечь к военной службе местных жителей в соединения или части пророссийских боевиков. Они прилагают все усилия, чтобы количество наёмников из России увеличилось или в крайнем случае осталось на том же уровне.
В СМИ появилось много рекламных пропагандистских материалов о службе в так называемой «контрактной армии», также появилось много групп, которые предназначаются для работы учебными заведениями и предприятиями.
Также замечены факты нарушения прав так называемых «боевиков». Лицам, у которых заканчивается контракт, запрещено выдавать любые документы на руки. Всё хранится в штабе.
Такими действиями они принуждают личный состав оставаться в расположении и после окончания контракта.
Напомним, ранее сообщалось, Главнокомандующий ВСУ своей директивой снял все ограничения на ответный огонь в Донбассе.