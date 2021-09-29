Политика

Ситуация в Украине ухудшается с каждым днем — депутат отметила важный момент

Юлия Гришина рассказала о ситуации с ковидом

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В Украине стремительно ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделала член парламентского комитета по вопросам образования, нардеп из фракции «Слуга народа» Юлия Гришина.

В тоже время она отметила, что продолжается увеличиваться количество школ, где более 80 процентов учителей уже вакцинированы. По ее словам, если на прошлой неделе более 4 тысяч школ из 14,5 тысяч находились на дистанционном обучении, то на этой неделе их число снизилось до чуть больше трех тысяч, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

 «Что касается школ, на этой неделе по сравнению с прошлой неделей на 10% уменьшилось количество школ на дистанционном обучении. Динамика позитивная, и хочется обратиться ко всем учителям, чтобы такая же динамика продолжалась и дети имели возможность социализироваться и учиться очно, а учителя могли спокойно ходить на работу», — сказала она.

Напомним, что за последние сутки в Украине заразилось еще 10 000 людей. Этот показатель продолжает расти каждый день.

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