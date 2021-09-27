Патриотами Беларуси с беспилотников была атакована база ОМОН нелегитимного Лукашенко

Партизаны из Беларуси атаковали базу ОМОН.

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Об этой информации сообщил Censor , передает Ura-inform.

Группой белорусских патриотов «Чёрный Бусел» были сброшены с большой высоты с помощью беспилотников двух пятилитровых канистр, в которых находилась зажигательная смесь на базу ОМОН в городе Минске.

Две ёмкости были сброшены с интервалом около двадцати секунд. При попадании в цель горючей смеси были слышны громкие хлопки а были сильные вспышки. Соседние омоновские дома все проснулись от таких звуков.

Как отмечают представители партизанской организации расхваленная Лукашенко противовоздушная оборона не смогла справиться даже на таком важном объекте.

Данное сообщение а также видео было опубликовано в телеграмм-канале «Буслы лялиць» . Также они написали под сообщением:

«Оповещаем о завершении успешной операции возмездия».

https://youtu.be/318Jo0YZnQQ-ссылка на видео

Всеобщие институции МВД попадут под следующие акции патриотов. Поэтому ни дают рекомендации жителям не парковаться в таких районах и вблизи таких объектов.

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