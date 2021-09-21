«А кто сюда захочет вернуться»: директор школы намекнула, что лучше бежать из ОРДЛО

Если молодые люди выедут из ОРДО, они уже точно не захотят в него вернуться

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Жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса жалуются на то, что даже руководство местных школ прямо намекает лицам, что пребывают в ОРДЛО об отъезде в Россию. Об этом местные жители пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Дончане обратили внимание на заявление директора одной из местных школ о том, что РФ дает большие возможности для обучения в престижных вузах и поиска работы.

«Вера в нормальное развитие „республики“ как-то невольно угасает. А почему мы не можем повысить престиж наших вузов? Такое двоякое впечатление, что вроде и у нас хорошо, но светлое будущее может быть только там. Это получается, что педагог с большим стажем, напрямую говорит, что „ребятки, вам нужно валить отсюда“», — пишет дончанин.

Он уверен, что если молодежь выехать из ОРДО, то уже точно не захочет возврощаться.

«Только вот вопрос, а кто захочет сюда вернуться, отведав нормальной жизни? И какому „молодому специалисту“ захочется возвращаться на эти нищебродские зарплаты? Ради какой-то идеи, что жизнь станет лучше? Слабо в это верится. Хочется, конечно, чтобы „власть“ могла обеспечить и хорошее образование, и работу с достойным окладом, чтобы не пришлось никуда бежать в поисках лучшей жизни. Но пока это только мечты», — добавляет он.

Помимо этого, жалуются и сторонники «ДНР».

«Такое впечатление, что все идет по плану. Интегрируют население в Россию, а не всю „ДНР“, чтобы люди туда переезжали. А вот кто вернется оттуда сюда?! Много ли таких будет. А директора школ, разные руководители-первые подпевалы за вечную дружбу и союз с Россией прям взахлеб поют хвалебные песни. Это первые враги народа. Однако, у самих россиян не такие радужные очки на глазах, и не все так сказочно, как тут заливают», — добавляют дончане.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий восточной Украины жалуются на то, что в школах на территории ОРДЛО, а также детских садиках не хватает детей для комплектации групп и классов.