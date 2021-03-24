Не только локдаун: в Украине могут ввести комендантский час, ситуация критическая

В ОП рассматривают различные версии событий

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В Офисе президента Украины продолжают следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. ОП получит недавно новые цифры моделирования эпидемии COVID-19 в Украине.

Ситуация фактически критическая. Согласно этим данным через две недели в стране ожидается 20 тыс. заразившихся в сутки и полный коллапс системы здравоохранения, которая не способна справиться с масштабами третей волны эпидемии, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В связи с этой ситуацией с Офисе президента уже думают над тем, как не допустить катастрофических последствий такой ситуации. Отмечается, что в ОП уже думают над тем, чтобы ввести в стране комендантский час.

«Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой обсуждается сценарий комендантского часа в Украине, если прокси-локдаун не даст результата. Офис Президента требует от мэров и Глав ОДА жестко соблюдать карантинные ограничения в регионах, чтобы сбить волну эпидемии COVID-19», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали о первом смертельном случае в Украине после вакцинации от ковида.