Общество

Не только локдаун: в Украине могут ввести комендантский час, ситуация критическая

В ОП рассматривают различные версии событий

Время чтения: 45 Секунд

В Офисе президента Украины продолжают следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. ОП получит недавно новые цифры моделирования эпидемии COVID-19 в Украине.

Ситуация фактически критическая. Согласно этим данным через две недели в стране ожидается 20 тыс. заразившихся в сутки и полный коллапс системы здравоохранения, которая не способна справиться с масштабами третей волны эпидемии, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В связи с этой ситуацией с Офисе президента уже думают над тем, как не допустить катастрофических последствий такой ситуации. Отмечается, что в ОП уже думают над тем, чтобы ввести в стране комендантский час.

«Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой обсуждается сценарий комендантского часа в Украине, если прокси-локдаун не даст результата. Офис Президента требует от мэров и Глав ОДА жестко соблюдать карантинные ограничения в регионах, чтобы сбить волну эпидемии COVID-19», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали о первом смертельном случае в Украине после вакцинации от ковида.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В ОРДО началась активная подготовка боевиков: ждут команды из Москвы

Точная дата неизвестна, все решится за несколько часов

Такие действия позорят мою страну в глазах мирового сообщества — Гордон

Известный журналист о акции поддержки Стерненко

Стали известны предварительные данные вскрытия женщины, которая умерла в Одессе после вакцинации

Причиной смерти называется оторвавшиеся тромб

Первая смерть в Украине после вакцинации от ковида: что произошло

Это была женщина-военнослужащий военной службы по контракту

Боевиков заставляют вакцинироваться «Спутником V»: не выдают зарплату

Добровольная вакцинация превратилась в обязательную

Арест Навального: в РФ анонсировали митинги на 500 тыс человек

По состоянию на 20:30 23 марта зарегистрировано уже более 100 тысяч участников

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap