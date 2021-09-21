Общество

Жители убегают: в школах ОРДЛО не хватает детей для комплектации классов

Люди просто массово выезжают из ОРДО, забирая с собой и детей

Время чтения: 1 Мин. , 9 Секунд

Жители временно оккупированных территорий восточной Украины жалуются на то, что в школах на территории ОРДЛО, а также детских садиках не хватает детей для комплектации групп и классов. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Помните раньше были проблемы отдать ребенка в садик, потом в школу, а поступить куда-то вообще трудно было… Ну все, можно забыть! У нас в Донецке заполненность младших классов всего 50−60%! Не хватает детей просто», — отмечают дончане.

Из-за таких проблем, считают местные жители, могут начать закрывать учебные заведения.

«В вузах такая же история, у нас молодежь поступать не идет, вузы продлили даже вступительную кампанию до средины сентября, а медицинский вообще до конца сентября … Тревожные звоночки, по-моему, что-то нас все меньше и меньше», — добавляют пользователи.

Люди массово покидают территории оккупированной Украины, забирая детей с собой.

«Так люди из Донецка уезжают уже не от войны, а от безнадеги Со СВОИМИ ДЕТЬМИ», — отметил местный житель.

«Откуда дети возьмутся, если по тихоньку все валят от такой хорошей жизни. Страна диктаторов-колония местного режима», — пишет другой комментатор.

Численность классов, по словам дончан, сокращается буквально на глазах.

«Детей реально нет. Загруженность 50% в лучшем случае. Ребенок пошел в 6-й класс… детей в классе 13 человек. В прошлом году было 20, в позапрошлом 25», — отметил житель ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что по мнению жителей, проживающих на временно неподконтрольной Украине территориях Донецкой области никакой интеграции не будет.

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