Политика

В Кабмине пообещали деоккупацию Крыма, но есть условие

Мир увидит деоккупацию Крыма достаточно быстро

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Деоккупация крымского полуострова будет достаточно быстрой, при этом, ее поддержит даже Кремль. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью для «Лига.net», передает УРА-Информ.

Как он подчеркнул, мир крайне быстро меняется, а вместе с ним меняются и перспективы РФ как страны-бензоколонки.

«Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе — это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей», — добавил Резников.

Мир, по мнению Резникова, увидит деоккупацию Крыма достаточно быстро.

«К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом предложил второму присоединиться к урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе.

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