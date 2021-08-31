Сотни тысяч погибших, триллионы потраченных долларов: итоги войны в Афганистане

Длившийся 20 лет конфликт унес жизни более 230 000 человек

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Последние солдаты армии США покинули Кабул в понедельник вечером. С окончанием операции по эвакуации подошла к концу самая продолжительная война в истории США. Длившийся 20 лет конфликт унес жизни более 230 000 человек с обеих сторон.

По данным Университета Брауна, экономические издержки войны превысили 2 триллиона долларов. Вторник — первый день с октября 2001 года, когда на территории Афганистана нет ни одного американского солдата, пишет УРА-Информ.

Война в Афганистане, начатая в ответ на теракты 11 сентября, началась с вторжения и свержения режима талибов, укрывавших террористов, и закончилась их возвращением к власти и контролю над самой большой территорией страны, чем когда-либо прежде.

Точный баланс конфликта не ясен. По данным ученых из Университета Брауна в американском Род-Айленде, который отслеживает и оценивает всех жертв войны в Афганистане, число погибших превышает 237 000, из которых около 75 000 — сотрудники сил безопасности, 84 000 — боевики Талибана и других стран, 78 000 — жертвы среди гражданского населения. По данным ООН, по меньшей мере 2,5 миллиона беженцев покинули Афганистан.

Ранее мы сообщали, что США объявили об окончании военной миссии.