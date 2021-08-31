Проблемы с Vodafone в «ДНР»: что происходит

Связь становится хуже

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Ситуация с мобильным оператором Vodafone в «ДНР» снова обострилась. При этом пока речи о блокировки местными «властями» не идет.

Сообщается, что в ряде городов «ДНР» связь Vodafone существенно ухудшилась и если поговорить еще можно, хотя все чаще можно услышать «направление перегружено», то с интернетом совсем плохо. Да, по скорости и стабильности соединения с сайтами, теперь интернет от Vodafone в «ДНР» можно оценить на уровне 2G и максимум 2010 года, правда проблема еще и в том, что он крайне нестабилен и требует действий по постоянной новой регистрации в сети, например перехода в авиарежим и обратно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Причем, ситуация значительно ухудшилась и происходит это уже вторые сутки и, что интересно, на сайте Vodafone каких-либо объявлений о проведении в регионе технических работ не наблюдается, то есть проблема находится внутри «республики».

Скорее всего, местные «власти» приняли решение глушить связь украинского оператора, но не полностью.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» произошел зашквар с автобусами.