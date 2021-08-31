Общество

Проблемы с Vodafone в «ДНР»: что происходит

Связь становится хуже

Время чтения: 48 Секунд

Ситуация с мобильным оператором Vodafone в «ДНР» снова обострилась. При этом пока речи о блокировки местными «властями» не идет.

Сообщается, что в ряде городов «ДНР» связь Vodafone существенно ухудшилась и если поговорить еще можно, хотя все чаще можно услышать «направление перегружено», то с интернетом совсем плохо. Да, по скорости и стабильности соединения с сайтами, теперь интернет от Vodafone в «ДНР» можно оценить на уровне 2G и максимум 2010 года, правда проблема еще и в том, что он крайне нестабилен и требует действий по постоянной новой регистрации в сети, например перехода в авиарежим и обратно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Причем, ситуация значительно ухудшилась и происходит это уже вторые сутки и, что интересно, на сайте Vodafone каких-либо объявлений о проведении в регионе технических работ не наблюдается, то есть проблема находится внутри «республики».

Скорее всего, местные «власти» приняли решение глушить связь украинского оператора, но не полностью.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» произошел зашквар с автобусами.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Принудительная вакцинация учителей в Украине: в Минздраве дали ответ

Роман Борщ о ситуации

Сотни тысяч погибших, триллионы потраченных долларов: итоги войны в Афганистане

Длившийся 20 лет конфликт унес жизни более 230 000 человек

Пушилин пообещал воплотить мечту убитого «главы ДНР»: что это значит

В «ДНР» состоялся «траурный митинг»

Пушилин обратился к педагогам с просьбой: что он сказал

«Глава» «ДНР» выступил перед педагогами

В МИД рассказали, когда продолжится эвакуация украинцев из Афганистана

Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы

Пандемия COVID-19: названы города с самым большим числом новых заражений

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap