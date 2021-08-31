Казахстан — Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Матч начнется в 17:00

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Уже завра, первого сентября, сборная Украины по футболу сыграет очередной поединок отборочного раунда к чемпионату мира. Соперником украинской команды будет сборная Казахстана.

После трех стартовых матчей отбора против Франции, Финляндии и того же Казахстана, все поединки завершились со счетом 1:1, Украина выступила на Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира, теперь же украинцам предстоит снова сыграть матчи отборочного раунда к следующему чемпионату мира, пишет УРА-Информ.

Матч против команды Казахстана состоится завтра первого сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Украина».

В Чехии и Словакии матч можно будет увидеть на телеканале Sport 2. Во Франции встреча будет доступна на портале L’Equipe. В Германии, Австрии, Швейцарии и Японии поединок покажет платформа DAZN. В Швеции игра будет доступна на канале C More Play. В России игру можно будет увидеть на Матч ТВ. В Норвегии игру покажут TV 2 Play и TV2 Sport Premium.

Напомним, что этот матч будет первым для Александра Петракова у руля сборной Украины.