Политика

Зеленский раскрыл карты: он рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Важная встреча состоится уже завтра

Время чтения: 36 Секунд

Уже завтра, первого сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и другими различными чиновниками, а также различными бизнесменами.

Украинский президент отметил, что будет подписано сразу несколько соглашений, а также поделился ожиданиями от встречи с американским президентом, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

«В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол – в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что встреча с американским президентом запланирована после обеда. По результатам встречи президенты обнародуют совместное заявление.

Ранее стало известно, что в первую очередь будет просить Зеленский у Байдена.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В РПЦ призвали увеличивать территорию России: что это значит

На съезде прозвучал призыв «захватить народ»

Шойгу оценил угрозу со стороны Украины для РФ

По мнению Шойгу, украинский народ — это братский народ

Названа причина введения российских войск на Донбасс в 2014 году

Россия при помощи прямого вторжения «полностью прервала» победу украинской армии на Донбассе

Встреча Зеленского и Байдена вновь была перенесена

Новая дата встречи для украинской сторон

Украина и США достигли важной договоренности по поводу РФ

Договорённость касается Северного потока 2

Убийца Роберта Кеннеди в шаге от свободы

Он просидел уже 53 года в тюрьме

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap