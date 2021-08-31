Зеленский раскрыл карты: он рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Важная встреча состоится уже завтра

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Уже завтра, первого сентября, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и другими различными чиновниками, а также различными бизнесменами.

Украинский президент отметил, что будет подписано сразу несколько соглашений, а также поделился ожиданиями от встречи с американским президентом, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

«В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол – в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что встреча с американским президентом запланирована после обеда. По результатам встречи президенты обнародуют совместное заявление.

Ранее стало известно, что в первую очередь будет просить Зеленский у Байдена.