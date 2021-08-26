Экономика

Украинцам стоит подготовиться к веерному отключению света: что известно

Пока ситуация еще не окончательная

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Чуть менее недели осталось до конца августа – последнего месяца года. А это значит, что в ближайшее время нас ждет отопительный сезон, то есть вырастут суммы за коммунальные услуги.

В тоже время похоже у украинцев осенью и зимой ждут новые проблемы. Источник сообщает, что в кулуарах пошли слухи, что осенью-зимой нас может ожидать веерное отключение света. Сейчас у нас сложилась критическая ситуация. Нехватка угля на складах и газа в ПГХ, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Всё это приведет к двум вещам, или подорожание услуг, придется в экстренном порядке покупать уголь/газ на хабах или разрешить покупку электроэнергии в России», — пишет паблик.

Отметим, что веерное отключение — это циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объёма потребляемой энергии. Временные отключения производятся, чтобы ограничить потребляемую мощность без снижения напряжения или частоты в питающей сети.

Ранее мы сообщали, что были введены новые цены на электричество для украинцев.

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