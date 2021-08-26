В ОРЛО местных жителей пугают «Правым сектором»

В «ЛНР» сделали странное заявление

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В «ЛНР» снова начали пугать местных жителей «Правым сектором». Там заявляют, что представители этой организации прибили на Донбасс с новой целью.

«Пресс-секретарь народной милиции ЛНР» Иван Филопоненко со ссылкой на так называемые данные «разведки республики» сообщил о прибытии в зону ООС военнослужащих «Правого сектора», для проведения так называемой «акции возмездия», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так по его словам, на позиции ВСУ якобы прибыли военные «Правого сектора» «с тремя снайперскими парами, расчетом БпЛА, а также журналисты телеканала „ICTV“».

«По замыслу провокации, ведением огня на поражение из крупнокалиберных винтовок снайперы должны спровоцировать ответный огонь народной милиции, что в дальнейшем украинскими СМИ будет представлено общественности как причина для открытия огня со стороны ВСУ, с целью подавления огневой активности противника и сохранения жизни военнослужащих», — сказал Филопоненко.

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