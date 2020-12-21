Опубликован график работы мобильного офиса «Ощадбанка» на территории ОРДО

Режим работы мобильных банков «Ощадбанка» по территории Донецкой области с 9:30 до 15:00

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Опубликован график работы мобильного офиса «Ощадбанка» на линии разграничения на украинском Донбассе. Сотрудники и специалисты украинского банка будут обслуживать клиентов с 21 по 24 декабря.

Об этом сообщает ОО «Донбасс SOS» на своей странице в Фейсбук, передает УРА-Информ.

Так, был составлен такой график работы:

21 декабря — пос. Зайцево Бахмутского района (Кодема), ул. Центральная, 69;

22 декабря — г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;

23 декабря — г. Мирноград, ул. Горная, 25;

24 декабря — г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.

Стоит напомнить, что режим работы мобильных банков «Ощадбанка» по территории Донецкой области с 9:30 до 15:00.

В них будут предоставлены услуги по выплате заработной платы, пенсионных выплат. Также будут предоставлены услуги и по социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, приему наличности, также для осуществления платежей и другие возможные операции.

Ранее сообщалось, что на территориях ОРДЛО возникла катастрофическая ситуация практически во всех жизненных сферах.