«ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения: стала известна причина

Все из-за «угрозы» со стороны Украины

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В ближайшее время так называемые «республики «ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения. Они запланированы на период с 23 по 27 августа. Отметим, что именно в это время Украина будет праздновать 30 День Независимости.

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что совместные учения будут проходить в связи с «угрозой диверсий со стороны украинских спецслужб». Он также добавил, что с учетом имеющихся у НВФ «фактов и разведданных», «власти» приняли решение провести в период с 23 по 27 августа очередную проверку эффективности совместных действий «МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В «республиках» боятся возможных внешних угроз со стороны Украины.

«Будет отработан комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, в результате диверсионных действий, а также обстрелов со стороны ВСУ», — заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» стартуют масштабные «военные сборы».