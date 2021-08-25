В «ДНР» над пенсионерами продолжают эксперимент

Снова проблемы с вакциной «Спутник Лайт»

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В «ДНР» продолжается вакцинация российской однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». При этом, вакцину с самого момента поставки дают и пенсионерам старше 60 лет, хотя официально ее разрешили людям старше 60 только с 23 августа.

Так, в «Минздраве ДНР» сообщают: «Прививку («Спутником Лайт» — ДК) может сделать любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ, у него нет тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В Минздраве России на этот счет свое мнение, противоположное. В новой инструкции к вакцине говорится, что пожилым людям, которые не болели коронавирусом, вакцина «Спутник Лайт» не рекомендуется к применению, так как она снижает иммунитет.

Таким образом, фактически в ОРДО продолжается эксперимент над местным населением, ведь вакцина не только не поможет старшим людям, она еще снизит их иммунитет.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения.