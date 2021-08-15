«Депутат ДНР» пожаловалась Пушилину на очереди на границах с Россией

Прохождение границы с РФ заняло ~6,5 часов

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«Депутат ДНР» Анастасия Седиванова пожаловалась «главе ДНР» Денису Пушилину на огромное скопление людей на границах с РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ее пост в соцсети.

«Уважаемый Денис Владимирович, проявляя активную гражданскую позицию, провожу „скрытый мониторинг“ ситуации с очередями на границе РФ-ДНР. (На самом деле ездила в Ростов, одевать сына к школе, но слово „мониторинг“ звучит солиднее)», — отметила Селиванова.

Она рассказала подробности въезда на территорию РФ.

«Прохождение границы с РФ заняло ~6,5 часов. Также в направлении „ДНР“ проехало 5 автобусов и около 10 авто с гражданами льготных категорий (дети до 3х лет, беременные, инвалиды 1−2 групп)», — добавила Селиванова.

Ранее сообщалось, что Селиванова обвинила пограничников Российской Федерации в очередях на границе с Россией.