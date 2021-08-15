Общество

Украинский перебежчик передал боевикам на Донбассе секретные документы, — Басурин

Документы передал якобы перешедший на сторону «ДНР» 11 августа украинский военный

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Украинский перебежчик передал членам незаконных вооруженных формирований на оккупированном украинском Донбассе секретные документы. Об этом сегодня заявил представитель НВФ Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

Перешедший на сторону «ДНР» украинский военнослужащий, по утверждению боевика, передал большое количество служебных документов украинской стороны с различными грифами секретности.

«Важно отметить, что для подтверждения добровольности перехода Виталий передал нам большое количество служебных документов своего соединения с различными грифами секретности, раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих», — подчеркнул Басурин.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин возмущен помощью российской стороны в тушении пожаров в Турции, в тот период, когда в самой России уже достаточно длительное время происходят масштабные пожары.

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