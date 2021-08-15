Украинский перебежчик передал боевикам на Донбассе секретные документы, — Басурин

Документы передал якобы перешедший на сторону «ДНР» 11 августа украинский военный
Украинский перебежчик передал членам незаконных вооруженных формирований на оккупированном украинском Донбассе секретные документы. Об этом сегодня заявил представитель НВФ Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.
Перешедший на сторону «ДНР» украинский военнослужащий, по утверждению боевика, передал большое количество служебных документов украинской стороны с различными грифами секретности.
«Важно отметить, что для подтверждения добровольности перехода Виталий передал нам большое количество служебных документов своего соединения с различными грифами секретности, раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих», — подчеркнул Басурин.
Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин возмущен помощью российской стороны в тушении пожаров в Турции, в тот период, когда в самой России уже достаточно длительное время происходят масштабные пожары.