Выборы в России все ближе

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В ОРДЛО продолжается активная агитация среди жителей. В «ЛНР» активно применяется практика в советском стиле.

Так агитаторы мотаются по полям и цехам, чтобы доходчиво объяснить хлеборобам и металлургам, почему нужно обязательно участвовать в выборах. Для этого нужно получить СНИЛС и зарегистрироваться на портале Госуслуг, а затем подать соответствующее заявление об участии в голосовании дистанционно, через интернет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Также источник отмечает, что пошли в ход манипуляции на ностальгии по Советскому Союзу. Многие в «ДНР и «ЛНР» грезят «большой страной», даже те, кто родился уже после развала СССР.

Также в игру вступили даже психиатры. Они утверждают, что голосование за партии, претендующие на места в Госдуме, сделает жителей «ЛНР» счастливыми. «Только личное участие имеющих российское гражданство жителей «ЛНР» в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ может сделать их счастливыми», — заявила начальник лаборатории психофизиологического обследования Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Ларькова.

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