Киркорову запретили въезд в Украину на три года, — СБУ

Основной причиной данного решения стали неоднократные концерты на территории аннексированного украинского Крыма

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Известному российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию украинского государства на три года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ответ СБУ на запрос УНН.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда для запрашиваемого Вами лица на территорию Украины сроком на три года», — сказано в сообщении СБУ.

Как известно, основной причиной данного решения стали неоднократные концерты на территории аннексированного украинского Крыма, а также пропагандистские заявления Киркорова.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский режиссер, а также актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года. Причина – коронавирусная инфекция.