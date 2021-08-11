Общество

Стала известна фамилия нового руководителя полиции Киева, — источник

Сейчас чиновник возглавляет ГУ Национальной полиции Полтавской области

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Новым руководителем столичной полиции в Украине может стать Иван Выговский. Об этом сообщил информированный собеседник агентства «Интерфакс-Украина», пишет УРА-Информ.

На данный момент чиновник возглавляет ГУ Национальной полиции Полтавской области.

«Полицию Киева возглавит Выговский. В среду его представят личному составу главка», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко принял решение уйти в отставку.

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