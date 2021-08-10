Общество

В «ЛНР» начался очередной карантин: вакцинация фактически провалена

Только 400 жителей Луганска получило российскую вакцину за последние три дня

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Ситуация с коронавирусом в «ЛНР» ухудшается. Фактически провалена и вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт».

По официальным данным так называемого местного «минздрава» за три дня с начала вакцинации моновакциной привилось 400 жителей Луганска, при том, что население города около 420 тысяч человек. Учитывая, что первые дни начала вакцинации – дни наибольшего спроса на прививки, то темп, мягко говоря, не впечатляет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время, накануне комиссия, которая ведает коронавирусными ограничениями в «республике», по сути, начала введение нового карантина. «Государственным учреждениям» рекомендовали проводить все мероприятия удаленно.

«Тяжелые времена наступают для общепита. Решено ограничить режим работы с 22.00 до 06.00 часов, обеспечить заполняемость не более 30 % в помещениях и на открытых площадках. До 1 октября рестораторам и владельцам кафе разрешено осуществлять доставку еды круглосуточно. Очевидно, ограничения будут действовать минимум до 1 октября», — пишет паблик.

Источник добавляет, что есть предпосылки для закрытия садиков и школ.

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