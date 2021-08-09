Общество

Коронавирус в США: худшие данные с февраля

Число случаев продолжает расти

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Среднесуточное количество новых случаев COVID-19 в США за последнюю неделю превысило 100 000. Это худшие данные с середины февраля.

В последнее время среднее значение ежедневных случаев COVID-19 за семь дней превысило 100 000 11 февраля. Самый низкий средний показатель с 2021 года, 11299 случаев в день, был зафиксирован в стране 22 июня, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Рост заболеваемости, в основном среди непривитых людей, вызван распространением дельта-варианта коронавируса. Поскольку половина населения США остается непривитой, количество госпитализаций и смертей увеличилось.

Согласно статистике Министерства здравоохранения и социальных служб США, более 63 250 пациентов с вирусом COVID-19 были госпитализированы в пятницу в больницы США. Их количество увеличилось в несколько раз по сравнению с минимальным значением, которое было зафиксировано 29 июня — 16 152 случая.

Тревожный всплеск инцидентов и госпитализаций происходит по мере того, как миллионы учеников возвращаются в классы.

Ранее мы сообщали, что может появиться еще более опасный вариант коронавируса.

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