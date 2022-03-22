Общество

Жителей Борисполя просят покинуть город: что происходит

Все из-за военных действий, которые приближаются к городу.

Время чтения: 43 Секунд

Жителей Борисполя призывают как можно быстрее покинуть город. Такое заявление сделал мэр Борисполя Владимир Борисенко.

Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook. Мэр города заявил, что речь идет о местных жителях, тех, кто приезжает с оккупированных территорий и территорий боевых действий, пишет УРА-Информ.

“Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города… У кого нет возможности – вывезем, у кого есть – организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать”, – сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация местных жителей в западные регионы страны происходит каждый день. Борисенко заявил, что как показывают бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать ВСУ.

Также отмечается, что бои идут уже вблизи города, поэтому нужно как можно быстрее покинуть город.

Ранее мы сообщали, что у оккупантов большие проблемы с едой и боеприпасами.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Война в Украине: потери оккупантов по состоянию на 22 марта

рф в Украине продолжает нести потери.

Российская армия удивила тем бардаком, который мы увидели, это был шок – Жданов

Военный эксперт рассказал, чем удивили россияне.

Осталось на три дня: у оккупантов большие проблемы с едой и боеприпасами

Уже в ближайшее время у россиян начнутся серьезные проблемы.

Проверка персональных данных физического лица

В соответствии с определением, персональные данные это любая информация, которая может идентифицировать физическое лицо.

Война в Украине: новый запрет ввели для водителей

Украинцам нельзя использовать видеорегистраторы.

Россия не может нас уничтожить, это нереальная мечта даже для Путина – Арестович

Радник Офісу президента про забаганки Кремля.