Жителей Борисполя просят покинуть город: что происходит

Все из-за военных действий, которые приближаются к городу.

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Жителей Борисполя призывают как можно быстрее покинуть город. Такое заявление сделал мэр Борисполя Владимир Борисенко.

Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook. Мэр города заявил, что речь идет о местных жителях, тех, кто приезжает с оккупированных территорий и территорий боевых действий, пишет УРА-Информ.

“Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города… У кого нет возможности – вывезем, у кого есть – организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать”, – сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация местных жителей в западные регионы страны происходит каждый день. Борисенко заявил, что как показывают бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать ВСУ.

Также отмечается, что бои идут уже вблизи города, поэтому нужно как можно быстрее покинуть город.

Ранее мы сообщали, что у оккупантов большие проблемы с едой и боеприпасами.