«Уехали почти все специалисты»: в ОРДЛО врачей ищут через соцсети

Почти все хорошие доктора из-за военных действий покинули «республику»

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На территории временно оккупированного Донбасса местные жители в социальных сетях пытаются узнать контактны докторов, которые «хоть немного умеют лечить». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на очевидцев в соцсети.

Из-за дефицита образованного медицинского персонала, как отмечают люди, не к кому обращаться в случае болезни. Также почти все хорошие доктора из-за военных действий покинули «республику».

«По соц. сетям все ищут. просят… умоляют. хороших врачей… лоры… эндокринологи… неврологи…урологи. Всех, кто хоть чуть умеет лечить… Дефицит… А у нас нет… их просто нет в наличии. Один лор на три района!!! У нас уехали почти все специалисты… Ищут любого… В любом районе. А не просто поближе к дому».

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро шестого августа на территории Украины зафиксирован 1 081 новый случай заражения пневмонией COVID-19.