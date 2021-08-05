Лузан принесла Украине очередную бронзу на Олимпиаде в Токио

Украинка взяла медаль на каноэ-одиночке на дистанции 200 м

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Очередной день на Олимпийских играх в Токио начался для Украины весьма успешно. Утром пятого августа Украина сумела завоевать очередную бронзу в Токио.

Украинка Людмила Лузан, которая является вице-чемпионкой Европы, была одной из фавориток соревнований на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Начала день представительница Украины с уверенного выхода в финал, став победительницей своего полуфинального заплыва, пишет УРА-Информ.

В финале украинка стартовала неудачно, занимая на первых метрах пятую-шестую строчку. Однако благодаря сильному финиш Лузан сумела побороться за медали. В итоге благодаря фотофинишу она стала третьей, на 0,08 секунды опередив Дороту Боровску.

Золото выиграла представительница США Невин Гаррисон. Серебро досталось канадке Лоуренс Винсент-Лапуан.

Напомним, что вчера, четвертого августа, Украина завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио. Весь турнир без поражений прошел борец Жан Беленюк.