Общество

В Госагентстве энергоэффективности рассказали, как можно сэкономить на платежках

На данный момент уже 35 тысяч домохозяйств сделали это

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Граждане Украины могут ощутимо сэкономить на коммунальных платежах в том случае, если они активно начнут использовать солнечные батареи. На данный момент уже 35 тысяч домохозяйств установили их. Об этом заявил председатель Госагентства энергоэффективности Константин Гура, передает УРА-Информ.

«В 2014 году только 20 домохозяйств имели солнечные панели. В 2017 году было 3000 СЭС. На сегодня — более 35 000. Рынок развивается в геометрической прогрессии. Это пример того, как домохозяйства могут инвестировать в свое будущее и экономить на платежках», — отметил Гура.

Также, как он пояснил, на собственные нужды стандартного дома в среднем хватает 10−15 кВт мощности. Исходя из этого еще также нужны и системы для энергонакопления. Такие новшества для украинцев окупятся в чреднем через 5-7 лет. Это зависит напрямую от мощности станции и объема электропотребления домохозяйством СЭС.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени снова возобновит покупку электроэнергии у Российской Федерации и Беларуси. Украина будет вынуждена пойти на такой шаг из-за тяжелой ситуации.

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