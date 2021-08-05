Политика

Путин не считает Украину самостоятельным государством — политолог

Андрей Колесников о будущих действиях лидера Кремля

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Действия, какие будет предпринимать Российская Федерация, по отношению к Украине можно увидеть в статье российского президента Владимира Путина. Такое мнение выразил политический обозреватель Андрей Колесников.

Эксперт заявил, что то, что можно ожидать по отношению к Украине, четко сказано в статье Владимира Путина, она важна с точки зрения того, что он суммировал свои исторические взгляды, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Украине по сути дела отказано в том, что это самостоятельное государство, в представлении Путина это нечто фольклорное, ветвь русского народа, что-то похожее на Выставку достижений народного хозяйства. Это имперский подход, который предполагает апелляцию к теории заговора. В представлении Путина независимая Украина – Украина, управляемая Россией», — отметил эксперт.

Также Андрей Колесников добавил, что никаких перемен в украинском направлении в лучшую сторону не будет в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский готов ко встрече с Путиным, но у них разные цели.

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