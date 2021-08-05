Пандемия COVID-19: в Минздраве отметили рост новых заболевших

Наибольшее количество новых случаев заражения было зафиксировано в Киеве

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По состоянию на утро пятого августа в Украине зафиксировано 1052 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Из этого количества заболел 81 ребенок и 37 сотрудников медицины.

При этом, за минувший день было госпитализировано 532 человека, скончалось 25 граждан страны, а побороли недуг — 542 человека.

Также стоит отметить, что всего с начала пандемии в Украине заболело 2 256 397 человек, выздоровели — 2 188 815 граждан Украины, скончались 53 049.

Также наибольшее количество новых случаев заражения было зафиксировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО не утихают споры по поводу вакцины «Спутник Лайт», небольшие партии которой недавно были доставлены в «ЛДНР» из России. Местные жители остались недовольны.