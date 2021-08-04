В ОРДЛО недовольны российской вакциной: ожидали другого

Местные жители надеялись на другую вакцину

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В ОРДЛО не утихают споры по поводу вакцины «Спутник Лайт», небольшие партии которой недавно были доставлены в «ЛДНР» из России. Местные жители остались недовольны.

Жителям ОРДЛО ранее Владимир Путин в ходе общения в прямом эфире поднял вопрос вакцин для жителей Донбасса, и все подумали, что сюда будут поставлять «Спутник V» — двухкомпонентная вакцина, которая используется уже длительное время и чью эффективность, и побочные эффекты хоть как-то можно оценить. Однако реальность оказалась другой, пишет УРА-Информ.

В ОРДО отправили несколько ящиков однокомпонентного «Спутника Лайт». К этому препарату у жителей республик, которых итак сложно назвать фанатами вакцинации в принципе, отношение более чем скептическое. У «вакцины для мигрантов», как презрительно называют «Спутник Лайт», эффективность всего 79%, и антитела сохраняются всего 4 месяца.

«Это (вакцина «Спутник Лайт» — ДК) для повторной вакцинации годится и для тех, кто уже перенес болезнь. Но дончанам выбирать не приходится. Хотя обидно, что в какой-нибудь Ирак шлют 100 тысяч доз «Спутника V», а сюда 89 тысяч облегченного», — отмечает на условиях анонимности работник одного из медучреждений Донецка.

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