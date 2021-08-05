Что будет с водой в ОРЛО: есть опасения

«Власти» не хотят решать проблему

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Уже в ближайшее время жители ОРЛО могут столкнутся с проблемой недостатка воды. При этом местные «власти» никак не действуют в этом вопросе.

Источник отмечает, что в «министерстве ЖКХ ЛНР» постоянно озабочены проблемами водоснабжения » которое с каждым годом все хуже, пока – да, не катастрофа, но все к этому идет. Даже в условиях недавнего повышения тарифов ЖКХ, сама система все так же продолжает оставаться убыточной, что не позволяет не то, чтобы развиваться, а даже «заткнуть дыры» в водоснабжении, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В связи с этим «чиновники» сделали оценки и, так сказать, провели ревизию состояния финансов, придя к неутешительным выводам.

Исаковское водохранилище в следующем году снова обмелеет, то есть воды станет еще меньше, при этом денег его спасти в «республике» нет.

Если ситуация не изменится «ЛНР» вполне может превратится в современный Крым, который вроде бы и с водой, но по факту ее все же нет.

Ранее мы сообщали, что все больше жителей ОРДО хотят покинуть «ДНР».