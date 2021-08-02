Проблемы с мусором в «ЛНР»: ситуация обостряется

Жара, причем с высокой влажностью приводит к тому, мусор гниет

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Уже на протяжении нескольких недель жители Луганска, который временно неподконтролен украинским властям, а также других городов ОРЛО испытывают проблемы с вывозом мусора.

Ситуация с вывозом мусора в «ЛНР» несмотря на все повышения тарифов как была, так и осталась стабильно отвратительной. Жара, причем с высокой влажностью приводит к тому, мусор гниет выдавая при этом далеко не самые приятные ароматы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Борясь с проблемой в квартале «Дружба» в Луганске начали просто сжигать мусор и стоит понимать: прямо в черте города.

«Нет, к пожарам это вряд ли приведет, но то, что сами мусорники превращаются в дымящуюся и, кстати, не менее вонючую свалку, это как бы не очень хорошо как для экологии, так и здоровья жителей близлежащих домов», — пишет паблик

Источник добавляет, что случаи эти далеко не единичные и коммунальщикам с этим что-то надо делать, многие районы столицы ЛНР продолжают утопать в мусоре, который теперь еще и жгут.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» ищут более 1500 работников для крупных предприятий.