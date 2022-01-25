В ОРДО предупредили о «зачистке» Донбасса

Подразделения «ПС» якобы прибыли в район линии соприкосновения на Донбассе

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Бойцы «Правого сектора», которые якобы прибыли на оккупированный Донбасс, могут использовать для создания заградительных отрядов. Об этом заявил «представитель народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.

«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — уверен Басурин.

Украинские военные, как отметил Басурин, стягивают вооружение для формирования ударных групп у линии соприкосновения.

«Как мы уже неоднократно заявляли, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что граждане Украины пенсионного возраста смогут использовать полученные по программе «є-Підтримка» деньги для оплаты коммунальных услуг.