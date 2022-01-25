В ОРДО предупредили о «зачистке» Донбасса

Подразделения «ПС» якобы прибыли в район линии соприкосновения на Донбассе
Бойцы «Правого сектора», которые якобы прибыли на оккупированный Донбасс, могут использовать для создания заградительных отрядов. Об этом заявил «представитель народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, передает УРА-Информ.
«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — уверен Басурин.
Украинские военные, как отметил Басурин, стягивают вооружение для формирования ударных групп у линии соприкосновения.
«Как мы уже неоднократно заявляли, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — добавил он.
Ранее сообщалось, что граждане Украины пенсионного возраста смогут использовать полученные по программе «є-Підтримка» деньги для оплаты коммунальных услуг.
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