Общество

В «ДНР» ищут более 1500 работников для крупных предприятий

Однако зарплаты маленькие

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В «ДНР» фактически некому работать. Крупные предприятия «республики» испытывают острый дефицит рабочих рук.

Так называемый местный «центр занятости» сообщили, что на данный момент большие заводы и фабрики ОРДО могут предложить более полутора тысяч вакансий. Проблема – низкие зарплаты, никто не хочет работать за «копейки», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Еще и ждать кровные заработанные можно месяцами – получая выплаты по капле. Металлурги, шахтные рабочие едут работать в РФ – да, трудно, тяжело, но не за 15 тысяч рублей…», — пишет паблик.

Источник отмечает, что 739 вакансий предлагает Ясиновский коксохимический завод. Здесь ищут машинистов разного назначения, газовщиков, слесарей и ремонтников.

Старобешевская тепловая электрическая станция предлагает 351 вакансию, нуждается в газосварщиках, газорезчиках, слесарях и прочих квалифицированных рабочих.

Амвросиевскому цементному заводу не хватает 135 человек. Харцызский завод «Силур» предлагает 120 рабочих мест.

Самое денежное предложение – 26 тыс. рублей для машиниста коксовых машин. Большинство вакансий на 10-15 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО введут документ о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом.

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