Борис Джонсон требует пересмотра соглашения с ЕС

Британское правительство сделало заявление

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Премьер-министр Великобритании отклонил предложения Брюсселя относительно реализации соглашения «Brexit» в отношении Северной Ирландии. Борис Джонсон отказывается применять это соглашение и требует его пересмотра.

Британское правительство считает, что давление Брюсселя с целью строго придерживаться пунктов по Северной Ирландии разжигает напряженность на острове — там снова наблюдается насилие, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

В соответствии с соглашением, подписанным Борисом Джонсоном в 2019 году, Северная Ирландия на практике является частью общего рынка ЕС и подчиняется правилам ЕС, например, в отношении безопасности пищевых продуктов или лекарств.

На переговорах приоритетом было не поставить под угрозу мирное соглашение в Ирландии. Лондон и Брюссель хотели любой ценой избежать восстановления «жесткой» границы между Ирландией, принадлежащей ЕС, и частью Соединенного Королевства, Северной Ирландией.

Поэтому товары должны быть проверены в портах Северной Ирландии, которые на практике обозначают границу между ЕС и Великобританией в Ирландском море.

Это не нравится североирландским профсоюзным деятелям, которые хотят, чтобы к Северной Ирландии относились так же, как и к остальной части Соединенного Королевства.

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