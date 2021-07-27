Общество

Борис Джонсон требует пересмотра соглашения с ЕС

Британское правительство сделало заявление

Время чтения: 51 Секунд

Премьер-министр Великобритании отклонил предложения Брюсселя относительно реализации соглашения «Brexit» в отношении Северной Ирландии. Борис Джонсон отказывается применять это соглашение и требует его пересмотра.

Британское правительство считает, что давление Брюсселя с целью строго придерживаться пунктов по Северной Ирландии разжигает напряженность на острове — там снова наблюдается насилие, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

В соответствии с соглашением, подписанным Борисом Джонсоном в 2019 году, Северная Ирландия на практике является частью общего рынка ЕС и подчиняется правилам ЕС, например, в отношении безопасности пищевых продуктов или лекарств.

На переговорах приоритетом было не поставить под угрозу мирное соглашение в Ирландии. Лондон и Брюссель хотели любой ценой избежать восстановления «жесткой» границы между Ирландией, принадлежащей ЕС, и частью Соединенного Королевства, Северной Ирландией.

Поэтому товары должны быть проверены в портах Северной Ирландии, которые на практике обозначают границу между ЕС и Великобританией в Ирландском море.

Это не нравится североирландским профсоюзным деятелям, которые хотят, чтобы к Северной Ирландии относились так же, как и к остальной части Соединенного Королевства.

Ранее мы сообщали, что Великобритания наращивает свой ядерный потенциал.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В ОРДО решили больше не публиковать статистику по коронавирусу

Данные за 24−25 июля, как в дальнейшем, не будут оглашать

«Куда дорогу дели, уроды?»: автомобилисты отреагировали на новшества по трассе Енакиево-Харцызск

Дорогу так и не положили

«Власти» ОРДЛО молчат о переписи населения: названа причина

Точную дату, когда обнародуют результаты «переписи», так и не назвали

Приравняют ли регистрацию в ОРДО к российской прописке: «власти ДНР» дали ответ

РФ активно раздает желающим свои паспорта

В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцины, — эксперт

С 2017 года в Украине закрыта медицинская статистика

Третья вакцина от COVID: в Минздраве дали комментарии

«Бустерная доза» позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap