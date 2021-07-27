Спорт

Свитолина пробилась в четвертьфинал ОИ-2020

Украина прошла Саккари

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на Олимпийских играх в Токио. Представительница Украины сумела пробиться в четвертьфинал соревнований.

В третьем круге соревнований украинка противостояла представительнице Греции Марии Саккари. Начало встречи было за украинкой, она вела по ходу партии 4:1, но упустила преимущество и в итоге проиграла стартовый сет со счетом 5:7, пишет УРА-Информ.

Однако Свитолина не сдалась и сумела забрать вторую партию – 6:3. В третьем решающем сете украинка сделала быстро брейк, но соперницы его отыграла. Элина берет еще одну подачу соперницы и уже не отпускает победу – 6:4.

Элина Свитолина во второй раз выступит в четвертьфинале Олимпийских игр, в 2016 году на турнире в Бразилии она проиграла на этой стадии Петре Квитовой.

В поединке за полуфинал, который состоится завтра, 28 июля, Элина Свитолина сыграет против представительницы Италии Камилы Джорджи.

Напомним, что сегодня Украина завоевала третью награду на Олимпиаду в Токио.

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