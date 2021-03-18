Политика

Великобритания наращивает свой ядерный потенциал: в МИД объяснили причины

Великобритания не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания

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В Великобритании занялись наращиванием ядерного потенциала, ведь там считают, что возросла угроза для безопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает УРА-Информ.

«Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность пребывает на адекватном уровне», — отметил Рааб.

Также он перечислил угрозы. К главным он отнес Иран, КНДР и Российскую Федерацию.

«Великобритания не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями», — уточнил глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа и шестой президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию по вопросу европейской перспективы Украины. 

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