Общество

Третья вакцина от COVID: в Минздраве дали комментарии

«Бустерная доза» позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ

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Сейчас все еще продолжается изучение продолжительности иммунитета от пневмонии нового поколения COVID после вакцинации. Стратегия дополнительной вакцинации населения будет определена после получения результатов. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УРА-Информ.

«Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации», — сообщил Кузин.

Какой алгоритм ревакцинации необходимо выбрать на последующие периоды пока неизвестно.

«Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении „бустерной дозы“. Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную — усиливающую», — добавил Кузин.

«Бустерная доза», как подчеркнул врач, позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ.

«Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий — когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. При это темпы хоть и улучшились, но в общей сложности процент тех, кто получил первую прививку весьма мал.

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