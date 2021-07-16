Общество

В Украину впервые прилетит вакцина Moderna: стала известна дата

Необходимо увеличить темпы охвата вакцинации населения

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На территорию Украины прибудет вакцина от коронавирусной инфекции нового поколения Moderna. Она уже будет в Украине на текущих выходных. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшка в эфире «Сниданка с 1+1».

Он отметил, что необходимо увеличить темпы охвата вакцинации населения, чтобы выполнить 10 млн прививок за 100 дней работы, которые были задекларированны ранее.

«Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся — со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно», — подчеркнул глава Минздрава.

Одной дозой препарта, как отметил министр, уже провакцинировалось 17% взрослого населения страны.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 16 июля на территории Украины зафиксированы 737 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. 

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