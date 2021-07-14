Вариант «Дельта» угрожает Европе: новые данные

Ситуация осложняется в Италии и Португалии

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Вариант Delta несет ответственность за рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе. В Италии вариант «Дельта» стал причиной почти трети инфекций, а в Португалии — целых 100% в некоторых регионах.

Итальянские СМИ сообщают со ссылкой на отчет международной базы данных Gisaid, что почти треть случаев заражения коронавирусом в Италии (32,6%) вызвана вариантом Delta, пишет УРА-Информ.

Эксперты прогнозируют, что вариант «Дельта» быстро станет доминирующим. В то же время процент заражения альфа-вариантом (впервые обнаруженным в Великобритании) падает.

Данные из Португалии во вторник также показывают дальнейшую эскалацию пандемии в этой стране. Девять пациентов с COVID-19 скончались в течение 24 часов. Более 2,6 тыс. случаев заражения, что является самым высоким показателем с февраля.

Санитарные органы Португалии указали, что резкое увеличение числа инфекций в последние дни является результатом увеличения числа случаев заражения вариантом Delta.

По оценкам Минздрава, в некоторых регионах страны, в т.ч. в Лиссабонской агломерации и в долине реки Тежу каждый из случаев Covid-19, зарегистрированных в течение последних 24 часов, был вызван вариантом Delta.

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