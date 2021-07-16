Один из районов Донецка снова будет без электричества: стала известна причина

Все из-за плановых ремонтных работ

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Сегодня, 16 июля один из районов Донецка, который временно неподконтролен украинскому правительству, останется без электричества.

В связи с проведением плановых ремонтных работ без электроэнергии останутся некоторые абоненты Петровского района. Такую информацию в одной из социальных сетей разместил так называемый «глава администрации» неподконтрольного Донецка Алексей Кулемзин, пишет УРА-Информ.

Отмечается, что без электричества с 8:00 до 15:30 останутся жители ул. Таймырская, 29. В тоже время с 8:00 до 17:00 не будет электричества в следующих домах: ул. Автобазовская, 2−20 (четные), 20а, 22; ул. Казатинская, 1−6, 8; ул. Товарищеская, 40−43; ул. Июльская, 10−32 (четные); ул. Магнитная, 1−20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 52.

Ранее мы сообщали, что на границе ОРДО и России КПП «Успенка» на протяжении нескольких дней большие очереди. Люди там стоять часами, чтобы пересечь границу. Учитывая, какая сейчас температура воздуха и погода за окном, пересечение КПП превращается в настоящее испытание.