В Китае мужчина заразился птичьим гриппом H5N6: этот вирус может вызвать пандемию

Заражение подтвердилось в среду в городе Бачжун провинции Сычуань

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55-летний мужчина из юго-западного Китая заразился вирусом птичьего гриппа H5N6. Это один из патогенов, который считается потенциальной угрозой пандемии, но эксперты напоминают, что риск заражения этим вирусом невелик.

Заражение подтвердилось в среду в городе Бачжун провинции Сычуань. Зараженный 55-летний мужчина обратился к врачу с температурой. В настоящее время он проходит лечение в больнице, людей вокруг него осматривают, а птицу забивают в профилактических целях на фермах в непосредственной близости от его места жительства, пишет УРА-Информ.

По оценкам экспертов, заражение было спонтанным от птицы к человеку, и риск широкомасштабного распространения инфекции чрезвычайно низок.

H5N6 является подтипом гриппа А. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в своем отчете сделал вывод, что вирусы гриппа, способные передаваться от животных к человеку, «считаются новыми для человека и могут стать угрозой пандемии». Однако было отмечено, что риск зоонозного заражения людей вирусом H5N6 в ЕС очень низок.

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