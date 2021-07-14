Общество

В НАН прогнозируют резкое снижение заболеваемости COVID-19

С 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464

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В ближайшие две недели на территории Украины сократиться заболеваемость пневмонией коронавирусной инфекцией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на прогноз ученых из Национальной академии наук Украины.

Ученые считают, что в ближайшие две недели заболеваемость пневмонией нового поколения территории украинского государства будет стремительно снижаться. По прогнозам, в период с 14 по 20 июля количество новых случаев пневмонии COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464 человек, а уже с 21 по 27 июля станет еще ниже — 442 человека.

«Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14−20 июля 2021 и 442 — в течение недели 21−27 июля 2021», — подчеркнули в НАН.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 14 июля на территории Украины зафиксированы 547 новых случаев заражения пневмонией COVID-19.

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