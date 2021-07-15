Что будет с Аваковом — эксперт рассказал, какую должность он может занять

Ростислав Балабан о дальнейшей судьбе экс-главы МВД
Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал правильно, подав именно сейчас в оставку. Такое заявление сделал политический эксперт Ростислав Балабан.
Эксперт отметил, что на важной должности Аваков сумел продержаться семь лет и не все президенты, сумели столько продержаться. Он считает причинной отставки было рациональное восприятие ситуации и рациональное решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
Ростислав Балабан считает, что Аваков ушел в удачное время, ведь доверие к полиции 45-50% в зависимости от региона, все спокойно, стабильно, сейчас нет каких-либо скандалов.
«Одно из направлений — это работа по реальным действиям, связанным с реинтеграцией (Донбасса — ред.) и обеспечением мира. Я бы, например, если бы был советником президента, в команде президента или президентом, я бы Авакова назначил именно на это направление. И он был бы эффективным», — сказал он.
Напомним, что сегодня в Парламенте поддержали отставку Аваков. За это проголосовал 291 депутат.