Что будет с Аваковом — эксперт рассказал, какую должность он может занять

Ростислав Балабан о дальнейшей судьбе экс-главы МВД

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Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал правильно, подав именно сейчас в оставку. Такое заявление сделал политический эксперт Ростислав Балабан.

Эксперт отметил, что на важной должности Аваков сумел продержаться семь лет и не все президенты, сумели столько продержаться. Он считает причинной отставки было рациональное восприятие ситуации и рациональное решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Ростислав Балабан считает, что Аваков ушел в удачное время, ведь доверие к полиции 45-50% в зависимости от региона, все спокойно, стабильно, сейчас нет каких-либо скандалов.

«Одно из направлений — это работа по реальным действиям, связанным с реинтеграцией (Донбасса — ред.) и обеспечением мира. Я бы, например, если бы был советником президента, в команде президента или президентом, я бы Авакова назначил именно на это направление. И он был бы эффективным», — сказал он.

Напомним, что сегодня в Парламенте поддержали отставку Аваков. За это проголосовал 291 депутат.