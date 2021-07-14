В «ДНР» началась пропагандистская компания «у нас есть вакцина»: в реальности ее нет

В ОРДО решили бороться с коронавирусом традиционным способом

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В «ДНР» начали новую пропагандистскую компанию. Там начали заявлять, чтобы якобы вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается, хотя и есть некоторые трудности.

Так местные жители, записавшиеся на вакцинацию еще в феврале-апреле, так и не попали на прививки от ковида, все из-за того, что и просто нет. В «ДНР» только раз завезли вакцину, а больше поставок не было. Вообще большинство людей в «республике» не горят желанием прививаться от ковида, но есть и те, кто хотел бы пройти вакцинацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«А в «ДНР» решили бороться с коронавирусом традиционным способом – пропагандой и лукавством. ИА «Новороссия» собрало мнения разномастных «экспертов», которые в один голос утверждают, что российские вакцины в Донбассе есть! Невольно хочется вспомнить цитату из легендарного фильма о суслике, которого никто не видит, но он есть» – пишет паблик.

Так Богдан Безпалько, председатель правления ФНКА «Украинцы России», член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заявил, что в «республиках» вакцинация гражданского населения продолжается, а задержки в темпах вакцинации могут быть связаны с временной нехваткой вакцин.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» миллиардные долги по зарплате на предприятиях.