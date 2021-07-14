Что ждет Авакова — эксперт дал прогноз

Борис Тизенгаузен о перспективах главы МВД

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После своей отставки министр внутренних дел Арсен Аваков не покинет политику. Такое мнение выразил политолог Борис Тизенгаузен.

Отвечая на вопрос, может ли Аваков пойти на повышение и стать вице-премьером, эксперт заявил, что это не будет повышением, так как должность главы МВД все-таки более знаковая, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Честно говоря, Аваков без Министерства внутренних дел в позиции вице-премьера слабее, чем Ааваков во главе МВД. Аваков во главе Службы безопасности Украины мощнее, чем Аваков в позиции вице-премьера. Вице-премьер теоретически над министрами стоит, но практически мы прекрасно понимаем — Авакову-министру внутренних дел хоть какой-то вице-премьер мог что-то сказать? Нет», сказал эксперт.

Также Борис Тизенгаузен считает, что Аваков может стать мэром Харькова, ведь это весьма хорошая должность, ее выбирают граждане города, который любит сам Аваков. Это было бы неплохим решение для него, считает, эксперт.

Также по мнению эксперта, Аваков мог бы стать спонсором новой политической силы.

Ранее мы сообщали, что Аваков может пойти на выборы мэра Харькова.