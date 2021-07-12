Общество

В «ЛНР» закрыли детские лагеря: стала известна причина

Эпидемиологическая ситуация не позволяет безопасно работать подобным учреждениям

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Дети в «ЛНР», которые не смогут покинуть пределы «республики», не смогут рассчитывать на отдых этим летом. Местный так называемый «минздрав» закрыл детские лагеря из-за коронавируса.

Там признались, что эпидемиологическая ситуация не позволяет безопасно работать подобным учреждениям. «ЧСПК» приняла решение закрыть лагеря, так как в «республике» наблюдается стабильный рост заболеваемости, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«По результатам обследования сотрудников, которые должны были работать в этих лагерях, у нас большое количество людей, в некоторых лагерях до 30%, положительные по COVID-тесту», — рассказал «главный санитарный врач» Дмитрий Докашенко.

Он добавил, что в настоящее время на территории «ЛНР» отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции, и «педагоги не стали исключением».

Источник, сообщает что из РФ в республики попал штамм коронавируса, который спровоцировал значительную волну заболеваемости в России. Стоит отметить, что в «ДНР», как и в «ЛНР», нет новых поставок российской вакцины.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» не рады перспективе призыва на срочную службу.

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