Россия за нас впишется — в «ДНР» заявили, что РФ будет их защищать

«Республике» ничего не остается как надеяться

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В «ДНР» продолжают верить в поддержку Российской Федерации. Там в очередной раз заявили, что в случае наступления украинской армии РФ поможет отбить это наступление.

Такое смелое заявление сделал так называемый «первый замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов. Он уверен, что Россия поможет «ДНР» в трудную минуту, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Если так случится, и Украина захочет масштабно наступать на Донбасс, как финальная битва, то, конечно, Россия впишется. И сколько бы не погибло в этой мясорубке, против России НАТО воевать не пойдёт, и они это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что шансов выжить у них нет», — сказал «чиновник».

Местные телеграм каналы отмечают, что только на это и надеются в «ДНР», так как местные боевики не продержатся и пару дней против украинской армии.

«Ни для кого не секрет, что военная техника минимум на треть небоеспособна, «военнослужащие» за свои средства закупают самое необходимое – не хватает материалов для оборудования позиций, даже обуви нормальной нет», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» не рады перспективе призыва на срочную службу.